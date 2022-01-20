Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведёт с 7 по 22 февраля 95 матчей. Об этом 20 января сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ (сс)

Новый календарь игр составлен таким образом, чтобы каждая из 32 команд смогла провести все 82 матча до завершения регулярного сезона, которое запланировано на 29 апреля.

Первоначально 7−22 февраля в НХЛ была запланирована пауза на Олимпийские игры, но лига отказалась отпускать игроков в Пекин из-за пандемии коронавируса.

Напомним, с 18 ноября 2021 года НХЛ перенесла 98 матчей. В большинстве случаев это было связано со вспышкой коронавируса в командах.