Вашингтон, 20 января 2022, 12:29 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведёт с 7 по 22 февраля 95 матчей. Об этом 20 января сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ
НХЛ
(сс)

Новый календарь игр составлен таким образом, чтобы каждая из 32 команд смогла провести все 82 матча до завершения регулярного сезона, которое запланировано на 29 апреля.

Первоначально 7−22 февраля в НХЛ была запланирована пауза на Олимпийские игры, но лига отказалась отпускать игроков в Пекин из-за пандемии коронавируса.

Напомним, с 18 ноября 2021 года НХЛ перенесла 98 матчей. В большинстве случаев это было связано со вспышкой коронавируса в командах.