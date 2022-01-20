Челябинск, , 12:27 — REGNUM В школах Челябинска 20 января отменили занятия по причине получения анонимных сообщений о якобы минировании образовательных учреждений. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Администрация Челябинска RustamValeev

Сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившие сообщения. Проводятся осмотры помещений школ, а также прилегающих территорий. Взрывных устройств и других угроз не обнаружено.

Граждан призывают сохранять спокойствие и не мешать работе правоохранительных органов. Как сообщало ИА REGNUM, отменены занятия у всех смен.

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