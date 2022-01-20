Челябинск, 20 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В школах Челябинска 20 января отменили занятия по причине получения анонимных сообщений о якобы минировании образовательных учреждений. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

RustamValeev Администрация Челябинска

Сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившие сообщения. Проводятся осмотры помещений школ, а также прилегающих территорий. Взрывных устройств и других угроз не обнаружено.

Граждан призывают сохранять спокойствие и не мешать работе правоохранительных органов. Как сообщало ИА REGNUM, отменены занятия у всех смен.