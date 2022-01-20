Москва, 20 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Самые популярные хобби у жителей России — чтение книг и газет (12%) садоводствоо и спорт (по 9%), охота и рыбалка (8%), вязание (8%), рисование (6%). Нет хобби у 27%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного 20 января ВЦИОМ.

Владимир Туркатов Краска для хобби «НПК ПАЛИТРА»

Молодёжь 18−24 лет чаще занимается рисованием (19%), люди 25−34 лет — чтением книг и газет (16%). У граждан 35−44 лет любимое хобби — спорт (13%_, у 45−59 лет — чтение и рыбалка (по 11%), Люди старше 60 лет предпочитают заниматься садоводством (19%).

Предпочтение женщин — чтение (15%), вязание (14%), садоводство (11%), спорт и шитье (по 7%). Мужчины чаще всего занимаются охотой и рыбалкой (16%), спортом (11%), чтением книг и газет (9%), ремонтом автомобилей и садоводством (по 6%).

Опрос по телефону проведен среди 1600 граждан РФ старше 18 лет 16 января 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в свободное от работы время жители России чаще всего общаются с друзьями или занимаются домашним хозяйством (по 35%).

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