Тюмень, , 12:24 — REGNUM В Тюмени Ленинский районный суд 20 января рассмотрел жалобу адвоката Виталия Б., который обвиняется в убийстве школьницы Насти М. летом 2021 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Девочка Myriams-Fotos

Напомним, адвокат обратился в суд с протестом на отказ следствия от возбуждения уголовного дела по факту неправомерных действий, о превышении должностных полномочий полицейскими Тюмени в ходе получения признательных показаний от Виталия Б.

Защита утверждает, что на на теле Виталия Б. имелись множественные кровоподтёки и ссадины, что свидетельствует о применении к нему физического насилия. Однако в возбуждении уголовного дела против полицейских было отказано в Следственном комитете России. Суд поддержал решение следствия.

Виталий Б. на суде 20 января отрицал свою вину, заявил о психологическом давлении, об угрозах неизвестных лиц его сестре, матери, жене. Кроме того, Виталий Б. заявил, что никогда не видел и не знал убитую девочку. Впервые он увидел её лицо на листовках и баннерах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тюменская школьница Настя М. пропала 30 июня 2021 года, её останки нашли 19 августа. Подозреваемого в жестоком убийстве девочки, по словам следователей СКР, выявили по ряду улик, в том числе и ДНК. Как отмечают в Следственном комитете России, Виталий Б. признался в убийстве девочки под давлением улик, а не пыток. По факту убийства девятилетней Насти М. возбуждено и расследуется уголовное дело по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

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