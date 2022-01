Лос-Анджелес, США, , 12:24 — REGNUM Режиссёр Мэтт Ривз рассказал, что в основу его будущего кинокомикса «Бэтмен», в котором главную роль исполнит Роберт Паттинсон, лёг известный в США политический скандал. Об этом 20 января сообщает портал We Got This Covered.

Во время очередной беседы с журналистами кинематографист сказал, что хотел вернуть Бэтмена к его корням, т. е. к нуарным комиксам, подобным выпуску Detective Comics # 27 1939 года. Он пояснил, что в его версии «Бэтмена» тёмным миром Готэма правит коррупция, а герой пытается «плыть против течения» и изменить ситуацию.

«Должно быть, имел место очень глубокий заговор. Итак, я посмотрел «Вся президентская рать», перечитал книгу и начал говорить: «Хорошо, а как мы начнём описывать, насколько далеко зашла коррупция?», — сказал Ривз, добавив, что ситуация в «Бэтмене» будет похожа на ту, что была показана в известном фильме.

Напомним, картина «Вся президентская рать» вышла на большие экраны 5 апреля 1976 года. В основу этого фильма легла книга журналистов Боба Вудворда и Карла Бернстейна, в 1973 году публиковали расследование Уотергейтского скандала в газете The Washington Post.

