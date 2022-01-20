Москва, , 12:24 — REGNUM Пытаясь удержать мировое лидерство, США пытаются ослаблять другие независимые государства изнутри. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на пленарном заседании Госдумы.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время мы видим, что стратегия господства потерпела поражение, и Соединённые Штаты находятся в самой слабой своей позиции», — заявил Раиси.

«Мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло. Они наоборот это включают в свою повестку дня, и самое главное в такой повестке дня — это ослабление независимых государств изнутри», — указал он.