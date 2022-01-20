Краснодар, 20 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение на период с 21 по 24 января объявлено в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По данным синоптиков, на территории края прогнозируется комплекс метеорологических явлений — сильный дождь, мокрый снег, ливни и грозы, сильный ветер до 25 метров в секунду, а местами — до 29 метров в секунду. На юго-западных притоках реки Кубань и на реках Черноморского побережья прогнозируется подъём уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

«Местами в крае ожидается очень сильный снег. Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Смоленском поселении Северского района из-за сильных дождей из берегов вышла река, подтопленными оказались территории поселения, вода зашла в домовладения. По данным на утро 20 января вода постепенно отступает.