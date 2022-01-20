Рыбинск, Ярославская область, 20 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков покидает свой пост. Об этом он заявил на своих страницах в социальных сетях.

Денис Добряков

«Личные обстоятельства складываются так, что вынужден оставить эту работу. Здесь нет никакой политики, не ищите. Рыбинск был и остаётся для меня любимым и родным городом. Задел для последующей работы очень большой, команда профессиональная, развитие будет продолжаться, я уверен. Берегите город», — написал Добряков на своих личных страницах.

Рыбинск — второй по величине город области и единственный, где мэр избирается жителями. Денис Добряков избрался на этот пост во второй раз в сентябре 2021 года. В связи с этим заявление мэра выглядит по меньшей мере странным.