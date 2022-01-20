Ставрополь, 20 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будет выполнена в ускоренном порядке программа расселения жильцов аварийных домов. Минстрой Ставрополья разработал план, в соответствии с которым все включенные в список аварийных домов многоэтажки будут ликвидированы до конца 2023 года.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ветхое здание

В настоящее время на Ставрополье включен в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 — 2025 годах» 91 многоквартирный дом. Численность проживающих в них жильцов составляет 2414 человек, сообщили в региональном минстрое.

В 2022 и 2023 годах в программе переселения будут участвовать аварийные дома в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Георгиевском, Минераловодском и Шпаковском округах. Кроме того, отдельная программа будет открыта для ставропольцев, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2017 года. В 11 муниципалитетах края имеется 60 таких домов.