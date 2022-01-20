Москва, 20 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Снижение котировок биткоина, скорее всего, связано с тем, что инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич.

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«Скорее всего, мы наблюдаем краткосрочный нисходящий тренд, связанный с ожиданием крупными инвесторами ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также усилением конкуренции со стороны других криптовалют. Вместе с тем первый фактор может точно так же оказать и обратный эффект. «Сдувание» биткоина в большей степени зависит от административно-правовых решений правительств отдельных государств, прежде всего США и Китая», — сказал Лукасевич.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, упадет ли биткоин до 30 тысяч долларов, профессор заявил, что такая цена уже не раз наблюдалась.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что цена биткоина может стремительно пойти вверх.