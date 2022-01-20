Чита, 20 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Пожарные подразделения Читы сегодня, 20 января, получили ключи от восьми единиц новой пожарно-спасательной техники. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это поможет повысить оперативность реагирования и эффективность тушения пожаров.

Vn.dsns.gov.ua Пожарная техника

«Техника готова, люди всегда находятся на дежурстве, реагирование выезда — в течение одной минуты после получения сигнала, и в течение 15 минут до выезда на пожары. Поэтому считаю, что система МЧС Забайкальского края обновляется, увеличивается группировка, в этом году еще больше улучшается качество реагирования. И в целом видно, что база становится лучше, люди научены и реагирование своевременное», — пояснил на церемонии вручения заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Кошелев.

По его словам, укомплектование пожарных частей новой техникой проходит третий год. Сегодня в подразделения передали пожарные автоцистерны и насосные станции, автомобили первой помощи, пожарно-спасательный и рукавный автомобили.

«В текущем году, согласно планам поставок техники и вооружения главного управления, ожидается доукомплектование — порядка 11 единиц техники, которую в течение года будут распределять и вручать нашим подразделениям на территории Забайкальского края», — подчеркнул начальник главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения противопожарной службы ГУ «Забайкалпожспас» в 2021 году принимали участие в ликвидации 1144 пожаров, в результате оперативных работ спасены 14 человек.

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