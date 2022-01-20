Воронеж, 20 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Воронеж 20 января, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В аэропорту главу правительства встретил губернатор Воронежской области Александр Гусев», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в программе рабочей поездки Мишустина в Воронеж — посещение ряда объектов производства и социальной сферы, участие в совещании о развитии гражданского самолетостроения и обновлении парка самолетов гражданской авиации, а также встреча с главой региона.