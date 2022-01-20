Алжир, 20 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Правительство Алжира приняло решение о приостановке работы школ и других образовательных учреждений на 10 дней из-за пандемии коронавируса. Об этом 20 января сообщает правительственная газета El-Bilad.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

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По данным журналистов, решение было принято после того, как президент страны Абедельмаджид Теббун провёл внеочередное совещание по оценке эпидемиологической ситуации в стране.

«Принято решение на десять дней приостановить работу учебных заведений на трех этапах образования (начальном, среднем и образования второй ступени), начиная с четверга, 20 января 2022 года. Что касается решения о закрытии университетов, то оно принимается должностными лицами учреждений и университетских центров с учетом календаря экзаменов и возможности их изменения в интересах студентов», — говорится в заявлении правительства.

В правительственном заявлении подчёркивается, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, а принимаемые меры носят превентивный характер.