Калуга, 20 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества под видом помощи гражданам в получении кредитов группой лиц, осуществлявших деятельность от имени ООО «Совкомкредит». Об этом 20 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

Установлено, что в период с августа по октябрь 2021 года на территории Калуги работники ООО «Совкомкредит» через интернет находили граждан, разместивших заявки на получение кредита в банках. Представляясь банком-партнером по телефону, злоумышленники сообщали гражданам об одобрении кредита и приглашали в офис организации, где оформляли микрозаймы для оплаты их мнимых услуг по оказанию помощи в оформлении кредита в банке. После получения денег никакой помощи при оформлении кредита злоумышленники не предпринимали.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.