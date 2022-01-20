Москва, , 12:16 — REGNUM На Украине происходит геноцид населения. Об этом 20 января заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эпидемиолога, происходит это за счет отсутствия нормальной системы вакцинации. При этом подобная ситуация представляет угрозу и для России.

«Мы отменить прививки против кори не можем. Потому что рядом с нами Украина, где идет геноцид украинской нации, потому что там с прививками чёрт-те что творится. Там прививки превратились в политику», — сказал Онищенко.

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