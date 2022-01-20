Париж, 20 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Британский банк Barclays объявил о назначении бывшего министра внутренних дел Франции Франсуа Баруэна главой французского филиала, сообщает Le Figaro.

Håkan Dahlström Здание банка Barclays в Лондоне

Франсуа Баруан консультировал Barclays с 2018 года по вопросам инвестиционно-банковского бизнеса.

«Опыт и статус Франсуа Баруана делают его идеальным кандидатом на этот пост», — говорится в заявлении Barclays Europe.

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