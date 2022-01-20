Москва, 20 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Среднегодовой уровень цены нефти в 2022 году будет в диапазоне 78−93 долларов США за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Asrenaft.com Добыча нефти

«Мы наблюдаем сокращение пандемической нагрузки на мировую экономику. Нефть отыгрывает ценовые риски, сформированные с учетом переоценки последствий распространения штамма «Омикрон», — сказал Понкратов. — Фиксируется устойчивый прирост спроса на основные виды энергоресурсов при подтверждении странами ОПЕК+++ соблюдения согласованных ограничений на добычу нефти».

По его словам, это дает основания прогнозировать среднегодовой уровень цены нефти в диапазоне 78−93 долларов США за баррель в 2022 году.

«В I квартале будет наблюдаться рост цены нефти до 92−95 долларов США за баррель. Возможна даже попытка протестировать уровень цены в 100 долларов США. В середине II квартала можно ожидать некоторой понижающей коррекции при условии смягчения ценовых диспропорций на межтопливном рынке», — сказал Понкратов.

Кроме того, он отметил, что нефтяной рынок, как и большинство других глобальных рынков, номинирован в долларах, поэтому устойчивое укрепление доллара приводит к изменению масштаба цен, и в итоге сильный доллар толкает вниз цены на сырье.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, чем обернется для развитых стран форсированный отказ от ископаемых источников топлива.