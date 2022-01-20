Самара, , 12:19 — REGNUM Коммунальная авария произошла на инженерных сетях в Самаре. Об этом 20 января сообщает пресс-служба агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области на странице в социальной сети.

Коммунальная авария Minstroyoren.orb.ru

Сообщается, что инцидент произошел в районе ул. Аминева.

«Авария на инженерных сетях. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД», — сообщает пресс-служба.

По информации некоторых СМИ, в результате коммунальной аварии затопило ул. Аминева и ул. Ново-Садовую, включая и трамвайные пути.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области проведут тренировки по запуску передвижных котельных.