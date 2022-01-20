Тбилиси, , 12:14 — REGNUM В Грузии 20 января из-за непогоды ввели ограничения для транспорта при движении по ведущей в Россию трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, которую также называют Военно-грузинская дорога. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

КПП «Верхний Ларс» «Новости Владикавказа»

По данным ведомства, на участке Гудаури — Коби запрещено движение грузовиков с прицепом или полуприцепом. На участках Млета — Гудаури и Гудаури — Коби машинам разрешается двигаться только по тоннелям и без остановок. За этим будут следить сотрудники патрульной полиции.

Кроме того, на трассе Гоми — Зестапони из-за гололеда запрещено передвижение грузовиков с прицепами на участке с 1 по 52 км. На дороге Чохатаури — Бахмаро из-за снегопада разрешено проезжать только транспорту с повышенной проходимостью.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году началось строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдет участки, по которым опасно проезжать зимой.