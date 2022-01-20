Москва, , 12:14 — REGNUM У властей Ирана есть политическая воля для развития дружественных отношений с Российской Федерацией. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на пленарном заседании Госдумы.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У наших высших ответственных лиц есть очень серьёзная воля к развитию и расширению отношений с Российской Федерацией. Я хотел бы сделать сегодня тоже акцент на данной воле, что мы непременно верим в развитие отношений с дружественной страной — Российской Федерацией. Мы верили в это и будем в это верить», — заявил Раиси.