Вологда, 20 января 2022, 12:12 — REGNUM Более шести тысяч жителей Вологодчины прошли медицинское обследование после перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Медобследование проходит в два этапа: на первом этапе выполняются общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. По медицинским показаниям пациентов направят на второй этап углубленной диспансеризации — компьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявляются хронические заболевания или риски их возникновения, то ему проводится лечение или назначается медицинская реабилитация.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Вологодской области было выявлено более 102 тысяч заражения коронавирусом, скончались более трех тысяч пациентов.