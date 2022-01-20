Вологда, 20 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Более шести тысяч жителей Вологодчины прошли медицинское обследование после перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рентген

Медобследование проходит в два этапа: на первом этапе выполняются общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. По медицинским показаниям пациентов направят на второй этап углубленной диспансеризации — компьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявляются хронические заболевания или риски их возникновения, то ему проводится лечение или назначается медицинская реабилитация.

«В 2022 году эта работа будет продолжена. В проведении диспансеризации вологжан участвуют более 40 медицинских организаций области. В первоочередном порядке ее рекомендуется пройти пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме», — отметила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Вологодской области было выявлено более 102 тысяч заражения коронавирусом, скончались более трех тысяч пациентов.