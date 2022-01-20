Москва, , 12:12 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России лоббировала полный запрет на операции с криптовалютой в стране, убедив в такой необходимости главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что причиной данного стремления стало желание лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию, поскольку платежи в криптовалюте трудно отследить.

Согласно имеющимся данным, всего на российских счетах, по приблизительным данным, находится 7 трлн рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, по информации источников близких к регулятору, на территории Российской Федерации планируется полный запрет инвестиций в криптовалюту в связи с огромным объемом криптотранзакций, которые могут принести большой риск для финансовой стабильности страны.

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