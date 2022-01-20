Москва, 20 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России лоббировала полный запрет на операции с криптовалютой в стране, убедив в такой необходимости главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Отмечается, что причиной данного стремления стало желание лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию, поскольку платежи в криптовалюте трудно отследить.

Согласно имеющимся данным, всего на российских счетах, по приблизительным данным, находится 7 трлн рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, по информации источников близких к регулятору, на территории Российской Федерации планируется полный запрет инвестиций в криптовалюту в связи с огромным объемом криптотранзакций, которые могут принести большой риск для финансовой стабильности страны.

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