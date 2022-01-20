* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски в домах женщин и девушек, вышедших на акции протеста в столице Афганистана. Как сообщает газета «8 Собх», также было арестовано несколько человек.

(сс) ArmyAmber Женщины в Афганистане

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали эти сообщения.

На видео, которое было распространено в СМИ, видно, что Зарьяб Париани, участница женского протестного движения, «воплями и криками» призывает на помощь и говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «напали» на её дом ночью.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали ещё одну участницу женского протестного движения — Парване Ибрагимхейль. Сообщается также, что арестована и Таманно Париани. Однако некоторые источники сообщили, что она затем была освобождена.

Отмечается, что по меньшей мере шесть женщин и девушек были задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль власть в Афганистане, первыми протестное движение создали женщины.

Женщины провели несколько демонстраций против режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и провинциях под лозунгом «Хлеб, свобода и труд». В Кабуле и провинциях также было создано несколько женских ассоциаций протеста.

За этот период было подавлено несколько женских протестов. Три дня назад протестующие женщины заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали их акцию с помощью слезоточивого газа.