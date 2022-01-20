Москва, , 12:10 — REGNUM В свободное от работы время жители России чаще всего общаются с друзьями или занимаются домашним хозяйством (по 35%). Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного 20 января ВЦИОМ.

Кабинет для досуга ветеранов Эльвира Суркина © ИА REGNUM

Гуляют на природе 33% опрошенных, занимаются с детьми — 32%, отдыхают и работают на даче — 31%, слушают музыку, читают книги — 31%. Досуг за компьютером проводят 30%, смотрят телевизор или слушают радио 28%.

Занимаются в свободное время своим любимым хобби 19% респондентов. Мужчины в часы досуга чаще проводят досуг в интернете (25%). Женщины чаще занимаются домашним хозяйством (39%).

Опрос по телефону проведен 16 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, самыми любимыми хобби в период самоизоляции жители России назвали садоводство (15%), спорт (12%) и чтение (11%).

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