Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин пойдет на вторжение на Украину, об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 19 января в ходе пресс-конференции.

Президент пообщался с журналистами в Белом доме, где он подвел итоги года пребывания в должности.

«Считаю ли я, что он попытается испытать Запад, испытать США и НАТО, в такой серьезной мере, как он сможет?» — задался вопросом американский лидер. — Да, я считаю, что он пойдет на это».

Когда же Байдена спросили, уверен ли он в том, что в скором времени произойдет вторжение на Украину, он выразил согласие.

«Я думаю, что он [Путин] двинется. Он должен что-то делать», — подчеркнул глава Белого дома.

Заявление Байдена сделано на фоне сообщений западных СМИ о том, что за последние несколько месяцев российские власти направили более 100 тыс. военнослужащих на границу с Украиной. В сложившейся ситуации глава Белого дома пригрозил обширными санкциями в случае начала «вторжения».

Кроме того, Байден на пресс-конференции он обвинил республиканцев в том, что они затормозили его повестку дня, а также сказал, что запланированные его администрацией расходы на дороги, мосты, порты и аэропорты устранят узкие места в цепочках поставок, которые способствовали росту инфляции и вынуждали американцев платить больше за самые разные продукты.