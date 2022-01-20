Москва, 20 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Возле Московской соборной мечети неизвестная девушка в балаклаве устроила эротическую фотосессию. Перформанс сняли на видео и распространили в соцсетях очевидцы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соборная мечеть

На кадрах девушка в балаклаве на фоне Московской соборной мечети позирует фотографу, раскрывая верхнюю одежду, под которой надето только нижнее бельё и чулки.

Ролик прокомментировал имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

«Мне сейчас из мусульман много кто прислал это видео — мол, надо отреагировать, — цитирует Аляутдинова портал News.ru. — Мы сейчас подготовим обращение в правоохранительные органы, пускай они данным вопросом занимаются, оценивают поступок и привлекают человека к ответственности. Я как человек верующий, как имам этой мечети понимаю, что таким образом поступать нельзя».

Отметим, что это не первый случай откровенных фотосессий на фоне религиозных объектов. В январе полиция начала проверку после публикации фотографии с татуированной моделью Полиной Моругиной, которая снялась в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Ранее получили скандальную известность ещё несколько фотосессий.

«Стремление к геростратовой славе никуда не делось из человеческой природы. Но — какое время, такие и геростраты. Сегодня они ищут формы в духе времени: селфи, инсталляции и перформансы. Правда, в отличие от древнего грека, их имена не войдут в историю», — прокомментировал снимки глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.