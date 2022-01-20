Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Въезд в центр Санкт-Петербурга на платной основе может быть организован в течение ближайших лет. Таким мнением поделился гендиректор ООО «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Автомобили на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По оценке Бурцева, идея введения платного въезда в центр города, которую на этой неделе обнародовал председатель Законодательного собрания Александр Бельский, реализуется быстрее, если будет выбран комплексный подход к решению транспортной проблемы.

«Изменения могут быть существенны. Они отразятся и на движении в центре, и на подъездах к центру. Чтобы проект был реализован, необходимо увеличивать количество перехватывающих парковок, делать более удобные сервисы, заниматься оптимизацией маршрутно-транспортной сети, создавать шаттлы», — пояснил автоэксперт.

Михаил Бурцев согласен, что такая мера повлияет на разгрузку центральной части Петербурга. При её осуществлении у местных жителей повысится спрос на городской общественный транспорт.

Однако, как сообщало ИА REGNUM, другие петербургские автоэксперты придерживаются противоположного мнения. Так, по мнению Александра Холодова, введение платного въезда в центр невозможно ни технически, ни территориально, а Дмитрий Попов, считает, что правительство города уже предпочло этой мере расширение сети платных парковок.

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