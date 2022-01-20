Вашингтон, 20 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его поездка на Украину прошла продуктивно. Вашингтон привержен укреплению связей с Киевом, написал политик в Twitter.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

Он отметил, что США намерены укреплять отношения с Украиной по мере работы «над сдерживанием дальнейшей российской агрессии». Блинкен добавил, что следующую поездку совершит в Берлин.

«Завершил продуктивную поездку в Киев, где подтвердил нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Блинкена.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он пригрозил Москве «калечащими» последствиями в случае «дальнейшей агрессии». Напомним, власти РФ не раз отвергали обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных намерениях» относительно соседнего государства.

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