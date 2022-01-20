Чита, 20 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Чите 21 января стартует традиционная выставка национального искусства «Белый месяц — Сагаалган». Подробности сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Egov-buryatia.ru Празднование Сагаалгана

Экспозиция познакомит с культурой и обычаями бурятского народа. Посетители выставки увидят живописные полотна и графические зарисовки, скульптуры, элементы национального костюма, работы декоративно-прикладного искусства, в том числе резьба по дереву.

«На выставке будут представлены предметы из шерсти. Валяние из шерсти — традиционное национально ремесло. Такие вещи создают атмосферу праздника, знакомят с культурой и обычаями бурятского народа и буддизма. Посетители увидят обустройство быта в юрте и проводы невесты, танец орла и сухарбан («три игры мужей»), религиозные атрибуты. Они созданы как заслуженными мастерами и хранятся в музейном фонде, так и современниками», — рассказали в музее.

Как сообщало ИА REGNUM, Сагаалган — это буддийский Новый год, один из наиболее известных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по лунному календарю.

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