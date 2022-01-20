Ярославль, , 12:07 — REGNUM Известный в Ярославской области дорожный подрядчик ООО «Яравтодор» может попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает Ярославское УФАС.

Ярославское УФАС

В антимонопольный орган поступило обращение от управления городского хозяйства Рыбинска. Управление в одностороннем порядке расторгло с «Яравтодором» контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги на сумму более 31 миллиона рублей. В таком случае заказчик обязан обратится с заявлением о недобросовестности поставщика.

«У ООО «Яравтодор» в нашем регионе на сегодняшний день находится на исполнении более 10 крупных контрактов на общую сумму более 185 миллионов рублей. В их числе контракты на благоустройство и ремонт дворовых территорий Кировского, Ленинского, Дзержинского, Заволжского районов города Ярославля на сумму более 39 миллионов рублей, а также контракты на строительство и капитальный ремонт дорог в Тутаевском, Рыбинском, Переславском районах на общую сумму более 139 миллионов рублей», — сообщили в Ярославском УФАС.

Компанию «Яравтодор» связывают с именем известного предпринимателя Вагинака Погосяна, хотя официально он не входит в число учредителей фирмы. Другую компанию Погосяна «Ярдорремстрой» уже внесло в реестр недобросовестных Костромское УФАС.

Управление рассмотрит вопрос о включении «Яравтодора» в реестр недобросовестных поставщиков и проведёт проверку законности действий заказчика и подрядчика 24 января 2022 года.

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