Казань, 20 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Татарии в прошедшем году произошло семь чрезвычайных ситуаций, в которых погибли 27 человек, еще 65 — пострадали. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Minsvyaz.ru МЧС России

На аварийно-восстановительные работы и выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий выделено в 2021 году 131 млн рублей, отметил глава ведомства.

«Все действия сотрудников МЧС во время ликвидации последствий во всех случаях были скоординированы. Всего за прошлый год сотрудники МЧС отреагировали более чем на 9 тысяч происшествий», — цитирует «Татар-информ» руководителя ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, среди прогремевших на всю страну случаев — взрыв газа в жилых домах в Зеленодольске и Набережных Челнах, крушение легкомоторного самолета L-410.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 25 октября 2021 года в результате утечки произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате происшествия были разрушены три квартиры на пятом и одна квартира на четвертом этаже. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения, а также 70-летний хозяин квартиры, где и был зафиксирован эпицентр хлопка. Впоследствии от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина.

Читайте также: После взрыва в жилом доме в Набережных Челнах введён режим ЧС

Читайте также: Семьи погибших при крушении L-410 в Татарии получат по 1 млн рублей