Владикавказ, , 12:06 — REGNUM В Северной Осетии реализуется поручение главы республики Сергея Меняйло о создании кадетских и профильных классов в образовательных учреждениях. В 2021 году были открыты 16 кадетских классов, в которых обучаются 386 школьников.

Учащиеся кадетских классов

В 2022 году планируется расширить круг специальностей. Так, с 1 сентября откроются профильные инженерные и медицинские классы, сообщили в минобре региона. Из уже пользующихся популярностью направлений названы кадетские классы Следственного комитета — еще два таких класса будут открыты в ближайшее время в школе №2 города Алагир и в гимназии «Диалог», а с 1 сентября — в двух школах Пригородного и Правобережного районов.

В кадетских классах Северной Осетии доступны такие направления, как «юный пограничник», «юный правовед», «юный гвардеец», «юный спасатель», «юный суворовец», «юный ракетчик», «юный следователь» и другие.

Читайте также: В Северной Осетии откроют 16 кадетских классов