Березники, Пермский край, , 12:05 — REGNUM В городе Березники Пермского края после теста на туберкулёз стало плохо пяти школьникам. Двух детей госпитализировали. Об этом сообщает на своих страницах в соцсетях информационно-развлекательный канал «Свое ТВ — Пермский край».

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ЧП произошло в школе № 11. По данным минздрава, у трех учеников были жалобы на слабость и головокружение. Ребята находятся под амбулаторным наблюдением. Другие двое детей позже обратились в поликлинику с жалобами на тошноту. Пациентам предложили госпитализацию. Дети идут на поправку и готовятся к выписке в ближайшие дни.

В министерстве подчеркнули, что «Диаскинтест» не является новым препаратом. Он давно применяется на практике и безопасен, но побочные явления возможны.