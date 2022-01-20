Атак, , 12:07 — REGNUM Ракета йеменских повстанцев-хуситов поразила гражданскую автозаправку на границе между провинциями Мариб и Шабва. Об этом сообщает телеканал Belqees-TV со ссылкой на свой источник.

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По данным журналистов, в результате попадания ракеты погибли как минимум четверо мирных жителей и не менее десяти человек получили ранения.

По информации источника телеканала, под удар попала заправочная станция Абусир аль-Акили в районе Джаадра. Вспыхнувший пожар уничтожил не только станцию, но и все автомобили, стоящие в очереди на заправку. Предположительно, действия повстанцев были направлены на то, чтобы лишить топлива подразделения правительственной армии Йемена, ведущие наступление в этом районе.