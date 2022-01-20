Банги, , 12:03 — REGNUM Оружейное эмбарго Организации Объединённых Наций, введённое в отношении Центральноафриканской Республики в 2014 году, уже морально устарело. Такое мнение высказал новый посол России в ЦАР Александр Бикантов.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Оружейное эмбарго на данный момент для ЦАР морально устарело и наносит вред налаживанию мирной жизни в стране», — считает дипломат.

Он подчеркнул, что с 2013 года, когда страна была погружена в гражданскую войну, ситуация изменилась.

«В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный президент, легитимность избрания которого не ставится под сомнение международным сообществом», — добавил в беседе с РИА Новости посол.

Кроме того, по его словам, в стране осуществляется «последовательная политика установления законности и правопорядка, повышение обороноспособности армии».

«Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера в интервью 15 октября 2021 года назвал оружейное эмбарго в ЦАР «несправедливым». И это действительно так, ведь террористы приходят на территорию ЦАР хорошо вооружённые, а у армии ЦАР такого оружия нет», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. По данным ООН, конфликт вынудил покинуть свои дома до 1 млн человек. Его жертвами, по неофициальным данным, стали более 1 тыс. человек

В 2014 году в отношении ЦАР было введено оружейное эмбарго с целью предотвратить новый виток вооруженного конфликта в республике. Любая отправка оружия в регион может осуществляться только с согласования Комитета Совета Безопасности ООН по исполнению резолюции 2127, в соответствии с которой и было введено эмбарго. Добавим, что власти Центральноафриканской Республики уже в течение долгого времени просят упразднения оружейного эмбарго для противостояния вооруженным группам, контролирующим многие районы страны.