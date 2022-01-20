Москва, 20 января 2022, 12:02 — REGNUM Документ Североатлантического альянса, касающийся политики НАТО в космосе, носит провокационный характер, заявила 20 января на брифинге официальный представитель МИД Росии Мария Захарова.
По ее словам, опубликованный 17 января документ касается приоритетных задач и направлений работы НАТО применительно к космическому пространству.
Как сообщало ИА REGNUM, «Всеобъемлющую политику НАТО в космосе» с зафиксированным в ней желанием распространить на космическое пространство принципы своей коллективной обороны обнародовал 17 января Североатлантический альянс.
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