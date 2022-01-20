Москва, 20 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Документ Североатлантического альянса, касающийся политики НАТО в космосе, носит провокационный характер, заявила 20 января на брифинге официальный представитель МИД Росии Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, опубликованный 17 января документ касается приоритетных задач и направлений работы НАТО применительно к космическому пространству.

«Документ носит тенденциозный, на самом деле, провокационный характер, он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств — членов НАТО во главе с США», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, «Всеобъемлющую политику НАТО в космосе» с зафиксированным в ней желанием распространить на космическое пространство принципы своей коллективной обороны обнародовал 17 января Североатлантический альянс.

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