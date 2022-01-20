Джакарта, , 12:02 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что план закупки истребителей F-15EX в США находится на стадии обсуждения, сообщает Kompas.

Boeing F-15EX Boeing.com

По словам министра, Индонезия также планирует приобрести более современный истребитель французского производителя Dassault Rafale.

Ранее сообщалось, что начальник штаба ВВС Индонезии маршал Фаджар Прасетьо заявил, что запланированная покупка истребителей сократилась до самолетов Rafale и F-15EX. Ранее правительство отказалось от плана закупки российских истребителей Су-35.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бали надеются, что финансовая встреча в рамках G20 пройдет на туристическом острове.

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