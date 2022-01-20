Ульяновск, 20 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявили случаи заражения штаммом «Омикрон». Об этом сообщают местные СМИ по итогам расширенной пресс-конференции губернатора Алексея Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Главу региона спросили об эпидемической ситуации с коронавирусом, в том числе о новом штамме «Омикрон». Губернатор заявил, что в области уже зарегистрированы случаи заражения «Омикроном».

"Мы сделали анализ заболевших. 30% — со штаммом «Омикрон», он уже в Ульяновске. Ждём серьёзной волны», — цитирует Алексея Русских издание «Улпресса».

Напомним, ранее губернатор Алексей Русских заявил, что из-за новой волны заболевания в Ульяновской области пока не планируют отменять QR-коды.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 122 527 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 116 015 человек, умерли 3984.