В Ульяновской области выявили случаи заражения «Омикроном»
Ульяновск, 20 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявили случаи заражения штаммом «Омикрон». Об этом сообщают местные СМИ по итогам расширенной пресс-конференции губернатора Алексея Русских.
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Главу региона спросили об эпидемической ситуации с коронавирусом, в том числе о новом штамме «Омикрон». Губернатор заявил, что в области уже зарегистрированы случаи заражения «Омикроном».
Напомним, ранее губернатор Алексей Русских заявил, что из-за новой волны заболевания в Ульяновской области пока не планируют отменять QR-коды.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 122 527 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 116 015 человек, умерли 3984.