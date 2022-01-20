Кишинёв, 20 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» заплатит 20 января российкой компании «Газпром» еще $8,5 млн в счет аванса за январь. Об этом 20 января сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в ходе обсуждения в парламенте республики вопроса о введении режима чрезвычайного положения в области энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По словам Спыну, правительство страны и компания «Молдовагаз» принимают все необходимые меры для того, чтобы потребителям поставлялся газ.

«Компания «Молдовагаз» ежедневно осуществляет платежи Газпрому. Вчера «Молдовагаз» перечислила $7 млн, сегодня заплатит еще $8,5 млн. В общей сложности будет выплачено более $38 млн в счет аванса за январь. Оставшаяся часть составит менее $25 млн», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что вопрос введения в Молдавии режима ЧП будет решаться парламентом страны на заседаниях 20 января и 21 января.