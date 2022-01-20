Мадрид, , 12:00 — REGNUM Испанское информационное агентство EFE не хочет покидать Кубу, и оно не покинет эту страну по собственной инициативе. Такое заявление сделала президент агентства EFE Габриэла Каньяс.

Куба Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

По её словам, именно кубинские власти, которые, как она уверяет, препятствуют работе репортеров агентства, заставляют EFE пересмотреть вопрос о постоянном присутствии в стране.

Каньяс посетовала на решение кубинских властей лишить аккредитации большинство журналистов агентства и не выдавать пресс-визы новому главе бюро EFE, который был назначен в июле 2021 года.

«Мы пересматриваем возможность нашего пребывания, поскольку они [власти] вынуждают нас это сделать», — сказала Каньяс.

Она подчеркнула, что окончательное решение будет принято в ближайшие несколько недель.

Каньяс также отметила, что, несмотря на выдворение EFE из Кубы, агентство будет продолжать работать в этой стране до тех пор, пока ему будет разрешено там находиться. В настоящее время только двое из семи журналистов, входивших в состав делегации EFE, имеют разрешение на работу на Кубе.