Мадрид, 20 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Испанское информационное агентство EFE не хочет покидать Кубу, и оно не покинет эту страну по собственной инициативе. Такое заявление сделала президент агентства EFE Габриэла Каньяс.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Куба

По её словам, именно кубинские власти, которые, как она уверяет, препятствуют работе репортеров агентства, заставляют EFE пересмотреть вопрос о постоянном присутствии в стране.

Каньяс посетовала на решение кубинских властей лишить аккредитации большинство журналистов агентства и не выдавать пресс-визы новому главе бюро EFE, который был назначен в июле 2021 года.

«Мы пересматриваем возможность нашего пребывания, поскольку они [власти] вынуждают нас это сделать», — сказала Каньяс.

Она подчеркнула, что окончательное решение будет принято в ближайшие несколько недель.

Каньяс также отметила, что, несмотря на выдворение EFE из Кубы, агентство будет продолжать работать в этой стране до тех пор, пока ему будет разрешено там находиться. В настоящее время только двое из семи журналистов, входивших в состав делегации EFE, имеют разрешение на работу на Кубе.