Москва, , 11:59 — REGNUM Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине объявила Федерация фигурного катания на коньках России. Об этом 20 января сообщает пресс-служба организации.

Фигурное катание Pxhere.com

В состав женской команды вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными будут Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

В мужском одиночном катании на Играх будут участвовать Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Михаил Коляда. Запасные — Евгений Семененко и Пётр Гуменник.

В соревнованиях спортивных пар будут участвовать Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Запасные — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Запасные — Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.