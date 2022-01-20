Сеул, , 11:56 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 9980 человек. Об этом 20 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 20 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 530 525 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 44 538 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 676 631 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,1%.

«Бустерную» дозу получили 212 471 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 24 219 031 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6603 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 712 503.

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