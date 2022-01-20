Воронеж, 20 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Новые автобусный и троллейбусный маршруты планируется запустить в Воронеже с 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус на улицах Воронежа

Новый автобусный маршрут №32 будет следовать от остановки «Улица Перхоровича» до остановки «Улица Тверская» по улицам Перхоровича, Л. Шевцовой, Краснозвездной, Путиловской, Г. Сибиряков, Пешестрелецкой, Донбасской, Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улицам Остужева, Урывского. В обратном направлении — по улицам Урывского, Остужева, Северному мосту, улице Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, Плехановской, Донбасской, Пешестрелецкой, Г. Сибиряков, Путиловской, Краснозвездной, Л. Шевцовой, Перхоровича.

Также будет запущен троллейбусный маршрут №99 от Воронежского госуниверситета до улицы Владимира Невского. Троллейбус будет следовать по улице Плехановской, Московскому проспекту, улицам Хользунова, Маршала Жукова, бульвару Победы, улице Владимира Невского. В обратном направлении — по улице Владимира Невского, бульвару Победы, улицам Маршала Жукова, Хользунова, Московскому проспекту, улице Плехановской, площади им. Ленина, улице Платонова до Университетской площади.

Как пояснили в мэрии, новые маршруту изначально будут работать дежурными графиками, позже выпуск планируется увеличить до десяти единиц.