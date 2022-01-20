Москва, , 11:53 — REGNUM Меры реагирования на рост заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикроном» обсуждаются на самом высоком уровне, локдауны, если и будут, то в крайнем случае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявила члена комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова («Единая Россия»).

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

«Сегодня на самом высоком уровне обсуждаются вопросы реагирования на развивающуюся ситуацию, связанную с распространением штамма «Омикрон» по территории России. Несмотря на то, что новый штамм на данный момент доминирует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, мы не исключаем, что подобный сценарий будет разворачиваться и в регионах. Новые ограничения в виде закрытия столицы и субъектов страны, на мой взгляд, если и будут вводить, то в самом крайнем случае — если произойдет перегрузка медицинской системы», — заявила Фролова.

При этом, по ее убеждению, «на сегодняшний день ни Москве, ни регионам подобные ограничения пока не требуются».

«Однако другие ограничительные меры на фоне роста заболеваемости должны быть. Речь идет о режиме самоизоляции для пожилых людей и входящих в группу риска, переводе сотрудников на дистанционную работу (где это возможно), заочном оформлении больничных листов и так далее. То есть все те меры, которые влияют на снижение контактов. Ведь чем меньше люди будут общаться между собой, тем меньше будет число заражений», — подчеркнула парламентарий.

Фролова также напомнила, что сейчас самое время пройти вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19, чтобы застраховаться от тяжелого течения болезни.

Накануне комитет Госдумы по охране здоровья провел круглый стол о ситуации с «Омикроном». Встреча парламентариев с представителями ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора прошло в закрытом для СМИ режиме.

Вместе с тем, по некоторым данным, достаточно жесткие меры санитарно-эпидемиологического характера могут ввести в Москве уже 25 января.

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