Новосибирск, , 11:51 — REGNUM В Новосибирске по сообщению о нападении бродячих собак на ребёнка организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 19 января во дворе дома № 219 на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе города Новосибирска на девочку напали три бездомные собаки, одна из которых её укусила за ногу», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.